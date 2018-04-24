Лондон передал материалы по "делу Скрипалей" постпредству России при ОЗХО‍

остоянное представительство России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получило ответы Великобритании на вопросы по ситуации вокруг "дела Скрипаля".

Москва направила запрос в Лондон 13 апреля и настаивала на срочном ответе в течение четырех дней.

Британская сторона заявила, что располагает десятидневным сроком. "Мы ответим как можно скорее, точно в рамках десятидневного срока, который предписан Конвенцией (по запрещению химоружия. — Прим. ред.) ", — обещала постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

РИА Новости, Как сообщаетсейчас российская сторона изучает полученные ответы.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.







