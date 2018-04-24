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В России инспектора ДПС угнал машину
// фото: vnd12.ru
13:32, 24 Apr 2018
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Суд в Башкирии назначил условный срок лишения свободы бывшему сотруднику ДПС, который, угрожая табельным оружием, угнал автомобиль, когда сотрудники полиции поймали его с поличным при получении взятки, сообщает следственное управление СК РФ по республике.

Инцидент произошел в ноябре 2017 года на одной из улиц Уфы. Сотрудник ДПС, находясь на посту, остановил водителя за выезд на полосу встречного движения и потребовал с него 2 тысячи рублей за непривлечение к административной ответственности. В этот момент противоправные действия инспектора выявили сотрудники контрольно-профилактического отдела ГИБДД Башкирии.

Инспектор ДПС решил убежать: остановил проезжавший мимо автомобиль, угрожая табельным оружием, потребовал у водителя продолжить движение. На одном из перекрестков города водителю удалось покинуть машину, спустя некоторое время сотрудник ДПС был задержан. В отношении него были возбуждены уголовные дела, пишет РИА Новости

"Приговором суда ему назначено пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Также он лишен права занимать должности в органах государственной власти сроком на два года", — сообщает ведомство.

Следствие отмечает, что в ходе расследования уголовного дела инспектор ГИБДД был уволен со службы. На суде он признал вину частично.







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