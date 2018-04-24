Одну из трех новых моделей iPhone, которые Apple собирается выпустить этой осенью, оснастят ЖК-дисплеем диагональю 6,1 дюйма, а ценник будет начинаться от $550, утверждает аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо, известный по довольно точным инсайдам о новинках купертинской компании.
Сразу три авторитетных источника - Bloomberg, Wall Street Journal, Morgan Stanley, и KGI Securities - утверждают, что Apple собирается представить iPhone X второго поколения с диагональю в 5,8 дюймов (такая же диагональ у первого поколения iPhone X) и iPhone-гигант с диагональю 6,5 дюймов (16,5 см). По словам инсайдеров, у обеих моделей будут OLED-дисплеи. Их цена пока неизвестна, но может начинаться от $900.
Одна из моделей будет стоить от $550, можно назвать этот гаджет "бюджетной" версией iPhone, особенно учитывая ценник в $1000 на юбилейный iPhoneX. По данным СМИ, гаджет может получить версию со слотами для двух или одной SIM-карты. Среди причин, почему новинка может стоить дешевле, чем iPhone X, называют менее продвинутый экран - вместо OLED-дисплея будет использоваться обычный LCD, пишет gmbox.ru
В зависимости от объема памяти версия с одной SIM-картой обойдется в $550-$650, для двух — в $650-$750. Мин-Чи Куо уверен, что эта модель будет пользоваться большим спросом и в течение года после релиза на нее будет приходиться 65%-75% от общих продаж iPhone в штуках.
Также на ресурсе iDropNews появились концептуальные изображения iPhone с тройной камерой в различных вариантах компоновки в общей стилистике iPhone X. Три камеры могут быть размещены как в рамках одного выступающего модуля, так и отдельно.
Куо также недавно предсказывал, что Apple прекратит продажи iPhone X с «остановкой производства летом». Специалист понизил оценку по поставкам iPhone X в первом и втором кварталах 2018 года до 18 и 13 млн штук соответственно. Это меньше среднерыночного прогноза, который предусматривает отгрузки в объеме 20-30 и 15-20 млн штук в указанный период.
"Мы полагаем, что жизненный цикл iPhone X подойдет к концу примерно в середине 2018 года. К этому времени будет выпущено около 62 млн этих устройств, хотя изначально предполагались поставки на уровне 80 млн единиц", - сообщал Куо.
Аналогичного прогноза придерживается и аналитик Mirabaud Securities Нейл Кэмплинг. Свое мнение он объяснил слабым прогнозом TSMC (ключевой поставщик Apple, производящий процессоры) по доходам на текущий год. Компания TSMC сократила прогноз роста доходов на 2018 год до 10%. Ранее крупнейший контрактный производитель полупроводниковой продукции рассчитывал, что рост достигнет 15%. Скорректировать прогноз застали более слабый, чем ожидалось, спрос на смартфоны и растущая неопределенность на рынке систем для добычи криптовалют.
Аналитики Mizuho Securities USA в заметке инвесторам написали, что поступающие им данные свидетельствуют о слабом спросе на флагманскую модель iPhone X, выпущенную к десятилетнему юбилею смартфонов Apple и поступившую в продажу в ноябре 2017 года. В дополнение, наблюдается планомерное снижение заказов на iPhone 8 и 8 Plus.
На этом фоне акции Apple просели в цене на 2,5% и стали главным "тормозом" индекса акций технологических компаний Nasdaq. Следом за Apple упали и котировки ее поставщиков, включая Qualcomm, Intel, Qorvo, Skyworks Solutions и Broadcom. Акции этих компаний подешевели на 2-5%.
Аналитик Elazar Advisors Хаим Сигель высказал предположение, что нисходящий тренд в мобильном сегменте может сохраниться вплоть до выхода новых моделей iPhone осенью 2018 года.
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telegraph.md