Кто-то врет: в ролике кандидата на пост мэра Бельц Николая Григоришина обнаружились несостыковки

В понедельник среди активистов "Нашей партии" началось активное распространение агитационного ролика в рамках предвыборной компании за Николая Григоришина.

Как пишет gzt.md, обратить внимание нужно на слова Николая Григоришина с 0:50 секунды. Про детские плошадки. Несмотря на специфическую дикцию Николая Григоришина, довольно четко слышится - "установили 30 детских площадок". Итак, Николай Григоришин, боевой офицер тыла, руководил "тысячами" солдатами, заявлявший на камеру, что "честь имеет", наверняка не стал бы врать избирателям.

Однако сегодня одна из ведущих пропагандистов от "Нашей партии" Марина Негара опубликовала странные данные:

Так кто же из вас говорит не правду? 30 детских площадок или 10 площадок было установлено?

Основой чести офицеров являлись вековые традиции офицерского корпуса, сконцентрированные в духовном кодексе, передающемся из поколения в поколение- верность своему слову.

Не верится, что Николай Григоришин, офицер, смог бы соврать бельчанам. Хотелось бы, чтобы прояснили избирателям: Марина Негара или Николай Григоришин говорит неправду? Информационный портал gzt.md ждет официального извинения к бельчанам по поводу фактов лжи в предвыборной компании.