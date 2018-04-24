Кишинев и Тирасполь пришли к соглашению в отношении регистрационных номеров автомобилей

Еще один шаг на пути урегулирования приднестровского конфликта. Кишинев и Тирасполь пришли к соглашению в отношении регистрационных номеров автомобилей, зарегистрированных в непризнанном регионе.

Так был разработан и принят нейтральный образец табличек, содержащих три цифры и три буквы для физических лиц. После регистрации в Агентстве публичных услуг эти автомобили смогут выезжать за пределы территории нашей страны.

Сейчас такие машины могут выезжать только в Украину и Россию.