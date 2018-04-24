Ужасная находка: столичный житель обнаружил в хлебе мертвую мышь

Столичный житель обнаружил в батоне хлеба мертвую мышь. Фото с такой "находкой" он выложил в социальную сеть.

Мужчина написал, что купил хлед в одном из фирменных магазинов. И добавил, что уже подал жалобу в Агентство по защите прав потребителей.

Коммерческий директор данного предприятия Лилиан Запорожан заявил, что по данному инциденту начато служебное расследование. Он полагает однако, что с технической точки зрения мыши неоткуда взяться в хлебе, а публикация фото – это попытка дискредитировать предприятие.





