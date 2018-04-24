Нападение в Торонто: что мы знаем об Алеке Минасяне

Полиция Торонто допрашивает человека, который в понедельник выехал на тротуар в арендованном автофургоне, в результате чего погибли 10 человек и еще 15 получили ранения.

Подозреваемым, как сообщается, оказался 25-летний Алек Минасян. По словам полиции, до сих пор он не привлекал внимания властей.

Судя по всему, он совершил наезд на пешеходов преднамеренно, хотя его мотивы остаются неясными, сообщает ВВС.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо назвал произошедшее трагическим и жестоким нападением, которое вызвало у него глубокую печаль.

Начальник городской полиции Марк Сондерс сказал на конференции, что нападение выглядит так, как будто было заранее подготовлено. Однако расследование еще продолжается и делать какие-то определенные выводы пока преждевременно.

Пресса хвалит полицейского, задержавшего Минасяна, за то, что во время напряженного противостояния с нападавшим он не открыл огонь, несмотря на то, что Минасян утверждал, что он вооружен.

В эфире Си-би-си показали видео с мужчиной, который направляет предмет, напоминавший пистолет, на полицейских и кричит: "Убейте меня!"

Далее полицейский приказывает мужчине: "На землю!" Подозреваемый отвечает, что у него есть пистолет, после чего полицейский повторил: "Мне все равно. На землю!" После этого мужчину задерживают без единого выстрела.

"Полиция Торонто и службы оперативного реагирования без колебаний действовали перед лицом опасности, и я хочу поблагодарить их за их мужество и профессионализм" - написал у себя в "Твиттере" премьер-министр Джастин Трюдо.

Минасяну будут предъявлены официальные обвинения в суде во вторник утром по местному времени.

Инцидент произошел в 13:30 по местному времени (17:30 по Гринвичу) в понедельник, 23 апреля, в районе улиц Янг-стрит и Финч-авеню.

Как сообщают очевидцы, водитель на протяжении 2 километров на большой скорости ехал по тротуару вдоль Янг-стрит, сбивая людей.

Владелец магазина на Янг-стрит Реза Хашеми рассказал Би-би-си, что слышал крики с другой стороны улицы. По его словам, машина выехала на тротуар, наехала на людей, потом вернулась на проезжую часть и заехала на троуар вновь.

На фотографиях с места происшествия видны полицейские с автоматичесаими винтовками и медики, которые помогают раненым. Очевидец в "Твиттере" сообщил, что видел на месте происшествия трупы.

ругой очевидец говорит, что водитель наезжал на всех и всё, что преграждало ему путь по тротуару: "Он наезжал на людей, на пожарные гидранты, почтовые ящики…"

По его словам, водитель также сигналил пешеходам.