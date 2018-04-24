Букмекеры принимают ставки на имя сына принца Уильяма

Букмекеры считают, что Артур — явный фаворит для новорождённого королевского сына. На втором месте расположился Джеймс. Ранее предполагалось, что, если бы Кейт Миддлтон родила девочку, то, вероятно, это была бы Алиса или Виктория. Также не исключалось имя Мэри.

Каждая компания определила также свой список фаворитов на основе ставок. Так, William Hill в список популярных вариантов включил Альберта, Филиппа, Генри и Александра. С вероятностью 500/1 компания предполагает, что мальчика назовут Тьерри.

Артур, Джеймс, Филипп, Александр и Генри — пятерка самых популярных вариантов от Coral.

Paddy Power на лидирующие позиции ставит Филиппа и Джеймса. Далее находятся Альберт, Спенсер, а также Луи.

По словам букмекеров, Меган Маркл является одним из возможных претендентов на звание крёстной матери. При этом она не лидирует. Няня принца Уильяма Тигги Легге-Бурк сейчас является фавориткой. Также, уверены букмекеры, есть шансы, что сестра Брайан Уильям Лаура Лопес также возьмёт на себя такого рода обязанности, пишет life.ru

Ранее герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт представили общественности и журналистам своего новорождённого сына. У крыльца больницы святой Марии в Паддингтоне многодетные родители приветствовали своих подданных, несколько часов ожидавших этого момента.