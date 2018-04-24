Пропавший без вести мужчина нашелся через 40 лет на YouTube

В 1978 году Хомдрам Гамбхир Сингх ушел от жены и пропал без вести в индийском штате Манипур.

Как рассказывает сам 66-летний мужчина, он ушел из дома через несколько месяцев после женитьбы, потому что брак не приносил ему счастья.

Бывший солдат индийской армии, он переехал в Мумбай, где просил милостыню и эпизодически работал на стройке.

Однажды уличный фотограф Фироз Шакри заснял на видео, как мужчина исполняет на улице песни за подаяние. Семья г-на Сингха увидела ролик на YouTube, пишет moya-planeta.ru

«Я не мог поверить своим глазам, когда племянник показал мне видеозапись, — рассказывает брат пропавшего Кулачандра. — Мы давно потеряли всякую надежду увидеть его живым».

Родственники связались с мумбайской полицией, и вскоре г-н Сингх был найден в пригороде города Бандра, на одной из железнодорожных станций, в плачевном состоянии и отправлен к семье в штат Манипур. Теперь он снова будет жить дома с родственниками в столице штата.