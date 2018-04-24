Ученые сделали киту томографию ракетным сканером

Ученые из Университета Сан-Диего отсканировали останки трехметрового детеныша малого полосатика, используя промышленный КТ-сканер для ракетных двигателей. Дальнейшее компьютерное моделирование позволило ученым понять биомеханические процессы восприятия китами звука: оказалось, что череп кита может действовать как антенна.

Сканирование помогло построить аудиограмму китового слуха в воспринимаемом им диапазоне частот.

Известно, что малые полосатики общаются на частоте 50–300 Гц и иногда издают особые звуки на частоте 1–2 кГц. Модель, построенная учеными на основе сканов, показала возможную чувствительность в диапазоне 10–40 кГц, пишет moya-planeta.ru

«После двойной и тройной проверки результатов мы поняли, что чувствительность к высоким частотам может быть обусловлена защитой от хищников, — рассказывает ведущий исследователь Тед У. Крэнфорд. — Малый полосатик таким образом способен отслеживать угрожающие факторы, такие как присутствие косаток».