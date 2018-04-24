Обезьяна украла смартфон у делающей селфи туристки

На Бали очевидец снял курьезный инцидент, когда обезьяна выхватила из рук у женщины смартфон. Об этом пишет UPI.

В видео показано, как женщина пытается сделать селфи на фоне живописного пейзажа. В это самое время обезьяна подкрадывается к ней и выхватывает смартфон.

После этого животное убегает по перилам со своей "добычей", не давая возможности женщине вернуть свой гаджет назад, пишет korrespondent.net