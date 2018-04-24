Сильвия Раду зарегистрирована в качестве независимого кандидата на пост мэра столицы

Избирательный совет Кишиневского избирательного округа зарегистрировал Сильвию Раду в качестве независимого кандидата на пост мэра столицы

«Я - независимый кандидат, народный кандидат. Если бы у меня не было поддержки, я бы не стала баллотироваться. Моей единственной целью в мэрии станет соблюдение интересов жителей столицы, которых от всего сердца благодарю за поддержку», - сказала Сильвия Раду.

До настоящего времени зарегистрированы семь кандидатов на выборах мэра Кишинева 20 мая.

Регина Апостолова от партии Шора, Валериу Мунтяну от Либеральной партии, Василе Костюк от партии «Демократия дома», Андрей Нэстасе от партии «Платформа Достоинство и правда», которого поддерживает партия «Действие и солидарность», Александр Рошко от партии «Наш дом-Молдова» и Виктор Стрэтилэ от Экологической партии зеленых. Кроме того, документы подали Александра Кан, представляющая Национально-либеральную партию и Максим Брэилэ из Народной партии Республики Молдова.