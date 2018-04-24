Facebook впервые сообщил нормы удаления постов

Социальная сеть Facebook впервые обнародовала внутренние правила удаления постов пользователей, а также объявила о запуске процедуры рассмотрения апелляций на принятые решения. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщает пресс-служба соцсети в официальном блоге.

Отмечено, что Facebook определяет меру наказания для нарушителей правил публикации постов в зависимости от серьезности нарушения и персональной истории использования сети. В частности, при первом нарушении могут вынести предупреждение, однако в случае повторения подобных ситуаций могут удалить пост или заблокировать профиль, а также сообщить в правоохранительные органы в особо тяжелых случаях, пишет korrespondent.net

В то же время в Facebook признают, что эксперты, которые разбирают жалобы и принимают соответствующие решения, время от времени могут ошибаться. В связи с этим в течение года в социальной сети появится возможность обжаловать решение об удалении поста, если его удалили из-за изображения наготы и сексуальной активности, а также возбуждения ненависти, либо агрессивных высказываний (hate speech) и изображений сцен насилия.

В частности, если фото, видео или сообщения удалят в связи с нарушением стандартов Facebook, пользователя сообщат об этом, чтобы он смог направить запрос о дополнительной проверке. Как предполагается, окончательное решение будут принимать не позднее, чем за 24 часа.