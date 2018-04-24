Парень выжил после укуса акулы, гремучей змеи и нападения медведя

Дилан МакУильямс наслаждался серфингом на Гавайях и вдруг почувствовал острую боль в ноге. UPI приводит его рассказ: «Я осмотрелся по сторонам и увидел акулу подо мной, вокруг было много крови. Страшнее всего было плыть назад: из ноги сочилась кровь, и я не видел, где акула». Но это не первое столкновение Дилана с представителями дикой природы.

В прошлом году он пережил нападение медведя и укус гремучей змеи. По словам Дилана, яда было немного, но он все равно провел несколько дней в постели, приходя в себя после укуса. Как ни странно, все эти происшествия не пугают молодого человека: «Я провожу много времени с дикими животными, просто иногда оказываюсь не в то время и не в том месте», пишет moya-planeta.ru.

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