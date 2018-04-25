Испанский курортный город Пальма на острове Мальорка с июня запретит владельцам квартир сдавать жилье в аренду туристам. Это первое подобное решение местных властей в Испании.
Местные жители давно жалуются на рост стоимости аренды жилья, обусловленный появлением большого числа сайтов и приложений, предлагающих аренду на короткий срок.
Мэр Пальмы заявил, что эта мера станет примером для других городов, страдающих от массового туризма.
Но ассоциации предпринимателей предупреждают, что это решение скажется на доходах многих семей горожан.
Пока неясно, распространяется ли запрет лишь на частные квартиры, сдаваемые через приложения и сайты, сообщает ВВС.
Дома и коттеджи не попадут под ограничения, за исключением находящихся в охранных зонах, в непосредственной близости от аэропортов и в промышленных зонах.
В Пальме, как и во многих других городах мира, вырос поток туристов. Частично это обусловлено увеличением числа предложений аренды жилья посредством мобильных приложений и интернет-сайтов.
Представители местной правящей коалиции, состоящей преимущественно из партий левого толка, привели в качестве основного аргумента результаты исследования, согласно которым, количество предлагаемых в аренду туристам нелицензированных квартир увеличилось на 50% с 2015 по 2017 год.
По данным испанской газеты El País, из 11 тыс. квартир, сдаваемых в аренду туристам в Пальме, лишь у 645 есть на это необходимая лицензия.
Местное население недовольно растущими из-за туризма ценами. Сообщается, что с 2013 года арендная плата в Пальме выросла на 40%. Также вызывает недовольство ухудшение условий в ставших популярными среди туристов районах из-за шума и развязного поведения.
"Пальма - решительный и смелый город. Мы согласились на запрет, исходя из интересов горожан, и нам кажется, это задаст тенденцию для других городов, которые увидят, что в основе этого - определение баланса", - сказал мэр Антони Ногера.
В 2017 году в Пальме запретили рекламу нелицензированных квартир. Нарушение этого правила грозило большими штрафами. В Барселоне также ввели аналогичные ограничения.
В прошлом году Испания поставила рекорд по числу туристов - ее посетили 82 миллиона человек. Наибольшей популярностью пользовались Каталония и Балеарские острова.
Президент федерации сообществ жителей Пальмы Хоан Фортеса приветствовал решение местных властей, принятию которого предшествовала петиция с 6 тыс. подписей, сообщает газета Diario de Mallorca.
Однако местная организация Pimeco, предоставляющая интересы малого бизнеса, заявила, что аренда жилья туристами привела к росту потребительского спроса и стала важным источником доходов для многих владельцев квартир.
Ассоциация Habtur, курирующая вопросы аренды жилья туристам, заявила, что пострадают не только владельцы недвижимости, но также рестораны и магазины, а в результате люди могут лишиться рабочих мест.
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telegraph.md