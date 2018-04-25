Сильвия Раду заявила, что сделает Кишинев процветающей столицей

На пресс-конференции независимый кандидат в мэры Кишинева Сильвия Раду, заявила, что хочет, чтобы город превратился в европейскую современную столицу.

«Хочу сообщить, что сегодня я подписала заявление о приостановлении своей работы в мэрии и подала заявку на пост мэра столицы. Хочу поблагодарить всех граждан за поддержку. За время моего нахождения на посту исполняющей обязанности мэра мы нашли финансирование для 70 транспортных средств, начали процесс обновления лифтов, начали делать уборку, запустили кампании по уборке, которые не проводились много лет, включили в программу модернизации парки и т д. Тем не менее у нас еще много дел. Я хочу продолжить все проекты которые я инициировала», - сказала Сильвия Раду.

Так же Сильвия Раду отметила, что в мэрии должны работать люди, которых выбрали за заслуги, за которыми нет политических партий, которые смогут выйти на улицу и пообщаться с гражданами, рассказать, что сделали и что планируют сделать для нашего города.







