Сотрудники полиции приняли участие в кампании против насилия над женщинами

Сотрудники полиции приняли участие в кампании «Нулевая терпимость к сексуальному насилию». В знак солидарности с жертвами насилия все полицейские пришли на работу в джинсах. Также они призвали их обращаться за помощью в правоохранительные органы.

В акции приняли участие начальник Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь, начальник Главного управления уголовного преследования ГИП Георгий Мога и глава Отдела по предупреждению Главного управления общественной безопасности ГИП Даниела Бузату.

Отметим, в последнюю среду апреля в Европе и США отмечают «Denim Day» (День Джинсов), в который людей призывают надеть джинсы в знак поддержки жертв сексуального насилия. Также, это служит своеобразным протестом против стереотипов, о том, что изнасилование нужно скрывать.

«Denim Day» впервые провели в Риме в 1998 году. Тогда суд решил снять обвинения с инструктора автошколы за изнасилование 18-летней ученицы. Судьи мотивировали решение тем, что в момент происшествия на девушке были узкие джинсы, которые насильник не смог бы снять без её помощи. Таким образом, произошедшее решили не квалифицировать, как изнасилование. На следующий день все женщины-депутаты итальянского парламента пришли на работу в джинсах в знак несогласия с решением суда.







