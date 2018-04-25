В Молдове растет объём грузоперевозок

Объём грузоперевозок в первом квартале этого года достиг почти трёх миллионов тонн. Это на 13% больше, чем годом ранее.

В основном, перевозчики использовали автотранспорт. Объём этих перевозок вырос примерно на 14%. По железной дороге переправили миллион 200 тысяч тонн, здесь рост составил почти 13%. А объём грузоперевозок воздушным и речным транспортом увеличился примерно вдвое.



"Мы наблюдаем значительный рост объема грузоперевозок. Это ведет к развитию инфраструктуры, росту объема услуг, обеспечению экспорта", - сказал экономический эксперт Роман Кирка.



Значительно вырос и объём экспорта товаров.



"Мы работаем над упрощением процедур для международных перевозчиков. Хотим добиться либерализации перевозок автотранспортом и по железной дороге", - отметил госсекретарь министерства экономики и инфраструктуры Сергей Букэтару.



В первые три месяца этого года объём экспорта составил 436 миллионов долларов.



