В водохранилище в Голерканах выпустили мальков трех видов рыб

В водохранилище в Голерканах выпустили мальков карпа, белого амура и толстолобика. Всего около четырёх тонн. Закупили рыбу у предпринимателя из Теленештского района.

"Эти виды рыб разводили у нас в Молдове, их рекомендовал научный институт. Разведение этих видов даёт максимальный экономический эффект", - сказал замглавы Службы рыбоохраны Влад Унгурян.



До 15 июня рыбная ловля запрещена.



В ближайшие дни мальков выпустят и в водохранилище Костешть-Стынка.



"Всего закупили шесть тонн мальков. Четыре выпустили в это водохранилище, ещё две - выпустим в водохранилище Костешть-Стынка. Постараемся успеть до конца недели", - сказал министр окружающей среды Ливиу Волконович.



Мальки обошлись властям в 250 тысяч леев. Следующее зарыбление произведут уже в сентябре.





