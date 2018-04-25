В столице недостроены 43 мансарды

В столице уже много лет лет как не могут достроить 43 мансарды. В этой ситуации страдают люди, живущие практически под открытым небом и те, кто вложил деньги в строительство квартир на крыше. Эти данные озвучили местные власти после того, как исполняющая обязанности мэра столицы Сильвия Раду потребовала срочно решить эту проблему.

Одна из таких строек началась в 2012-ом году в доме по улице Думитру Рышкану. Застройщик разобрал треть крыши, а через год заморозил работы, а потом и вовсе обанкротился. Люди с тех пор жили, как на вулкане.

"Потолок, посмотрите, в этой комнате, провалился. Если бы вы пришли раньше, увидели бы какой бардак был. И мы спасли под ним. Мы поверили, когда пришел он и сказал, что много обещать не могу, но крышу сделаем", рассказала хозяйка квартиры Мария Дедиу.

Материальный ущерб людям вернуть практически нереально, ведь предприниматель обанкротился.

"В случае, если у экономического агента есть активы, недвижимость, банковские счета или что-то в этом роде, то можно требовать возмещение ущерба. В противном случае люди остаются с решением суда, которое невозможно выполнить", сообщил адвокат Игорь Исак.

О проблеме жильцов узнала Сильвия Раду. Тогда решили отремонтировать крышу на публичные деньги. Работы обошлись столичной казне в 280 тысяч леев.

"Сегодня крыша восстановлена на сто процентов, вода в дом больше не течет. Каналы вентиляции были восстановлены в квартирах нижнего этажа, которые были демонтированы экономическим агентом, и была установлена система отвода дождевой воды", сказала глава управления ЖКХ Геннадий Дубица.

С 2009 по 2012 год в столице начали строительство 70 мансард.