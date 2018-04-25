Звезда 50 оттенков рассказала о съемках в хорроре

Актриса Дакота Джонсон, которая сыграла главную роль в БДСМ-мелодраме Пятьдесят оттенков серого, рассказала о съемках в фильме ужасов Суспирия. По словам актрисы, работа над фильмом ее ужаснула. Об этом пишет The Independent.

"Эта работа, я не вру, так меня... (ужаснула), что мне пришлось обратиться к врачам", - призналась она.

Джонсон также поведала об условиях, в которых создавался фильм, пишет korrespondent.net

"Мы снимали в заброшенном отеле на горе. У него на крыше 30 электрических столбов, и электричество проходило через все здание. Каждое прикосновение вызывало разряды. Было ужасно холодно и очень сухо", - отметила она.

Суспирия является ремейком одноименного хоррора Дарио Ардженто, который вышел на экраны в 1977 году. Фильм рассказывает историю о девушке, прибывшей на обучение в балетную школу, где происходит ряд жестоких убийств.