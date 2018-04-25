BMW показала свой первый электрический кроссовер

На автосалоне в Пекине был показан первый электрический кроссовер BMW iX3. Новинка является пока лишь концептом будущей серийной версии. Ожидается, что она поступит на конвейер в недалеком будущем. Об этом пишет Engadget.

Электрокар создавался на базе традиционного автомобиля с ДВС. Дизайн его имеет много общего с обычным кроссовером Х3 последнего поколения.

Однако есть и ряд изменений, в частности - другой задний подрамник, который позволяет разместить тяговый аккумулятор и электромотор.

Также кроссовер укомплектован другой решеткой радиатора и колесными дисками, пишет korrespondent.net

Производитель утверждает, что на одном заряде автомобиль способен преодолевать до 400 километров.

В его основу лег 270-сильный электродвигатель. Емкость тяговой батареи составляет 70 кВт·ч.