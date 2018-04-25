В Британии провели уникальную операцию по пересадке органов

В Великобритании семилетнему мальчику провели уникальную операцию по пересадке органов.

"В детской больнице Бирмингема ребенку пересадили сразу пять донорских органов за одну операцию. Она продлилась 10 часов. За это время маленькому пациенту по имени Джей Крауч пересадили две донорские почки, печень, тонкий кишечник и поджелудочную", – говорится в сообщении.

Благодаря операции мальчик впервые в своей жизни смог глотать пищу, а не получать ее через зонд.

На днях Джей Крауч вернулся домой из больницы.