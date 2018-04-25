Россиянин растерял похищенные деньги, пытаясь сбежать с места кражи. ВИДЕО

В Тамбове задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в краже 30 миллионов рублей из помещения кредитного кооператива. Видео с кадрами инцидента опубликовано на канале МВД в Youtube.

Следствие установило, что злоумышленник проник в офис организации, взломал металлический сейф и украл деньги. Скрываясь с места преступления, мужчина потерял часть похищенной суммы. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения.

"Сумма была столь значительна, что он не обратил внимания на часть денежных купюр, выпавших из сумки по дороге", — отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Полицейские обнаружили мешок с деньгами в арендованном мужчиной гараже на севере Тамбова. Выяснилось, что подозреваемый успел потратить часть средств — он приобрел недвижимость и погасил старые долги, пишет РИА Новости

Подозреваемый находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.







