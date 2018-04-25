Жительнице Афганистана Ситаре Вафадар (Sitara Wafadar) больше десяти лет приходится притворяться мальчиком по желанию родителей. Об этом сообщил новостной портал NDTV.
У 18-летней Вадафар из одной из деревень провинции Нангархар на востоке страны пять сестер и ни одного брата, поэтому родители приняли решение превратить ее в бача-пош, то есть в девочку, носящую мужскую одежду и выполняющую мужские обязанности. Девушку не заставляли убирать и готовить, однако с восьми лет она шесть дней в неделю работала вместе с отцом на кирпичном заводе, чтобы погасить долг перед его владельцем.
«Я никогда и не думаю о том, что я девушка», — призналась Вадафар журналистам. По ее словам, большая часть рабочих не знает, что она девушка, и она скрывает свой пол, чтобы ее не похитили.
Согласно традиции, с достижением брачного возраста Вадафар имеет право отказаться исполнять обязанности мальчика. Однако она не хочет делать этого, чтобы не подвергнуть такой же судьбе свою младшую 13-летнюю сестру, пишет lenta.ru
Традиция бача-пош распространена в Афганистане и Пакистане. Она позволяет семье избегать социального давления, связанного с отсутствием сыновей. Многие бача-пош сталкиваются с трудностями во взрослом возрасте, так как им сложно привыкнуть к религиозным ограничениям для женщин.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День придаст решимости Вашим действиям. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
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ВЕСЫ
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telegraph.md