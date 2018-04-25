Ольга Орлова показала раритетное фото с Жанной Фриске

Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году, певице было 40 лет. Долгое время бывшая солистка группы «Блестящие» боролась с раком головного мозга.

Жанна лечилась за границей, но ни высокопрофессиональные врачи, ни дорогостоящие лекарства не смогли помочь ей поправиться. Во время болезни рядом с Фриске были ее родители, гражданский супруг Дмитрий Шепелев, а также лучшая подруга Ольга Орлова, передает Cosmo.

Певица все еще не может смириться со смертью Жанны. Ольга опубликовала фотографию с подругой и призналась, что очень скучает. «Как же мне тебя не хватает», — написала Орлова.

После смерти Фриске Ольга старается не вмешиваться в конфликт ее родителей и гражданского мужа, которые не могут поделить сына певицы и ее имущество. В одном из интервью Орлова заявила, что очень огорчена происходящим, она пыталась помирить родных Жанны,но из этого ничего не вышло.

Напомним, в 2016 году Ольга Орлова представила песню«Прощай, мой друг», которую посвятила Жанне Фриске.







