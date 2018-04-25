Троих граждан Турции выслали из Молдовы за подделку документов

Троих граждан Турции, в том числе подростка, выслали из Молдовы. Их оштрафовали на суммы от 25 до 36 тысяч леев за подделку документов.

По данным следствия, находясь в Турции, осужденные подделали документы и вклеили в них фальшивые немецкие визы. Злоумышленники приехали в Молдову и с этими паспортами пытались пересечь границу на разных КПП. Одного из них задержали в кишиневском аэропорту, еще двоих - на пункте Крива-Мамалига.







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