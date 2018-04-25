Совершивший наезд на пешеходов в Торонто оставил странное сообщение в Facebook

Задержанный за наезд на толпу пешеходов в Торонто злоумышленник оставил в Facebook странное сообщение, заявил сержант полиции города Грэм Гибсон.

"Как сообщали СМИ, обвиняемый, судя по всему, опубликовал загадочное сообщение в Facebook за несколько минут до того, как он поехал на арендованном минивэне, направился на Янг-стрит и выехал на полный людей тротуар", - цитирует РИА Новости слова Гибсона.

Вот текст сообщения задержанного: "Восстание невольно воздерживавшихся началось! Мы свергнем всех Чадов и Стейси! Все приветствуйте великого джентльмена Эллиота Роджера!".

Роджер, по данным местной полиции, - фигурант нападения в студенческом кампусе Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. В 2014 году он убил шесть человек и ранил семерых. Кто такие Чад и Стейси - выясняется.

Напомним, что в Торонто днем ранее злоумышленник за рулем микроавтобуса въехал в толпу пешеходов. Погибли 10 человек и 15 пострадали, сообщает rg.ru.





