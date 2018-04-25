WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет

Мессенджер WhatsApp повысил минимальный возраст пользователей в Европе с 13 до 16 лет. Новое правило вступает в силу с 25 мая. Об этом пишет The Verge.

Известно, что компания Facebook, которой принадлежит мессенджер, также изменит политику обработки данных пользователей от 13 до 15 лет.

В настоящее время неизвестно, как именно WhatsApp планирует выяснять возраст пользователей, пишет korrespondent.net.