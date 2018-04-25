В Сети показали эксклюзивные кадры из Мстителей

В Сети были опубликованы эксклюзивные кадры из предстоящего фильма Мстители: Война бесконечности. Ролик был продемонстрирован в эфире телешоу Jimmy Kimmel Live! и опубликован на YouTube-канале проекта.

В популярном шоу приняли участие актеры, исполнившие главные роли в ленте - Роберт Дауни-младший, Зои Салдана, Пол Беттани, Пом Клементьефф и Том Холланд. При этом они не захотели раскрывать подробности сюжета будущего фильма, пишет korrespondent.net

На кадрах представлены Железный Человек (Роберт Дауни-младший), Доктор Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) и Халк (Марк Руффало).

Видео с кадрами за три дня собрало свыше миллиона просмотров.