Пожар на скважине в Индонезии: десять погибших, 40 раненых

Не менее десяти человек погибли и несколько десятков пострадали в результате пожара на нелегальной нефтяной скважине в Индонезии. Как сообщает Daily Star, пожар был вызван разливом нефти на нефтяной скважине в индонезийской провинции Ачех на западе страны.

По меньшей мере три дома загорелись в результате пожара, продолжается эвакуация людей. "Огонь по-прежнему распространяется и все еще не потушен", - сообщил житель провинции. Агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии подтвердило факт пожара, пишет korrespondent.net Недавно в море у берегов Индонезии пролилось и загорелось топливо - в результате погибли четыре человека.

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