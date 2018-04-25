Ученые: Одна порция алкоголя в день уже повышает риск рака

Даже один алкогольный напиток в день повышает риск развития рака полости рта, выяснили американские ученые, пишет Газета.ru.

В исследовании приняли участие 1044 добровольца 55-87 лет. Из них 270 не употребляли алкоголь вообще, 614 пили умеренно и 160 злоупотребляли алкоголем. Исследование микрофлоры их рта показало, что чем больше участники выпивали, тем больше в их ртах было болезнетворных бактерий, вызывающих заболевания десен и уничтожающих полезные бактерии.

Также употребление алкоголя снижало количество полезных для здоровья десен лактобацилл. Подобные изменения в микробиоме могут в конечном итоге привести к раку полости рта и органов пищеварения, пишет korrespondent.net

Далее ученые собираются выяснить, за счет чего алкоголь вызывает изменения в микрофлоре рта – уничтожает ли он полезные бактерии или создает благоприятные условия для плохих. Также пока неизвестно, помогает ли отказ от алкоголя восстановить микрофлору.