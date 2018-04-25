Twitter меняет политику конфиденциальности

Twitter предупредил об обновлении своих условий и политики конфиденциальности. Целью изменений в соцсети назвали обеспечение того, чтобы было "еще больше прозрачности о том, какие данные Twitter собирает, как они используются и какой контроль над своими личными данными у вас есть".

Также обновлены общие положения и условия, где определяется один набор терминов для Twitter и Periscope, а также уточняется, что у пользователей должны быть права на контент, который они распространяют в сервисах.

Как сообщает korrespondent.net, все изменения вступят в силу 25 мая 2018 года.