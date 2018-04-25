Астрономы обнаружили абсолютно черную планету

Астрономы нашли одну из самых черных планет во Вселенной, ее поверхность поглощает до 99% света, сообщает arXiv.org.

Планета WASP-104b относится к классу "горячих юпитеров" – газовых гигантов с массой, аналогичной массе Юпитера и температурой поверхности до 2700 °C. Большинство из них отражают около 40% попавшего на поверхность света.

Ранее самой темной считалась планета TrES-2 b в созвездии Дракона, отражающая менее одного процента света.

WASP-104b была открыта в 2014 году и, по предварительным расчетам, поглощала 60% света. Но новое исследование показало, что на самом деле ее поверхность поглощает до 97-99% света благодаря содержанию натрия и калия в атмосфере, пишет korrespondent.net

По мнению астрономов, после дальнейших уточнений может оказаться, что WASP-104b даже темнее TrES-2 b.