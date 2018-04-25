Названы страны Евросоюза с крупнейшим госдолгом

Средний государственный долг среди стран Европейского Союза в конце 2017 года составил 81,6% ВВП, в то же время, когда в прошлом году составил 83,3%. Об этом свидетельствуют данные статистического бюро ЕС.

В частности, самый высокий уровень государственного долга относительно ВВП по состоянию на четвертый квартал 2017 года имели Греция (178,6%), Италия (131,8%), Португалия (125,7%), Бельгия (103,1%) и Испания (98,3%).

Меньше всего долгов имели Эстония (9%), Люксембург (23%), Болгария (25,4%), Чехия (34,6%) и Румыния (35%).

Всего, по состоянию на конец 2017 года, средний государственный долг по всем 28 странам ЕС составил 81,6%, а среди стран еврозоны – 86,7%.

Как пишет korrespondent.net , государственные долги стран ЕС в течение прошлого года сокращались.

Средний дефицит бюджета в ЕС составил в конце 2017 года 1% по сравнению с 1,6% в конце 2016 года.