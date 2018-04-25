В Хынчештском районе водитель на Лексусе протаранил бетонный забор

Протаранил бетонный забор. Этим утром 24-летний водитель легковушки после неудачного манёвра оказался во дворе частного дома в селе Логанешты, Хынчештского района.

Перед тем, как пробить ограждение автомобиль ещё и перевернулся.

После всего этого водитель чудом не пострадал. По данным полиции, с дороги Лексус вылетел из-за высокой скорости.

Шофер резко повернул руль, попытавшись уйти от столкновения с другой машиной.

Ведётся следствия. Известно, что водитель был трезв.