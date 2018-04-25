В России несовершеннолетний убил пенсионера за отказ дать прикурить

В Ростовской области несовершеннолетний убил пенсионера за то, что тот отказался дать ему сигарету.

Тело погибшего было найдено во дворе многоквартирного дома в Азове. В ходе розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего подозреваемого, передает Лайф.

Во время допроса удалось установить, что подросток остановил на улице пенсионера с целью стрельнуть у него сигарету. Получив отказ, тот начал избивать жертву руками и ногами. После этого мальчик обыскал тело мужчины и скрылся с места преступления.

Как сообщает Следственный комитет по Ростовской области, подозреваемый ранее уже был осуждён за кражу и разбойное нападение на три года условно.