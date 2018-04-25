Цепная авария в Сынжере: столкнулись четыре автомобиля

Четыре машины столкнулись одна за другой в Сынжере. Водители не учли дистанцию между транспортными средствами, в результате чего произошло ДТП.

Согласно предварительным выводам, водитель BMW, ехавший впереди “колонны”, резко затормозил. Сзади в него по очереди въехали Hyundai, Volkswagen и Dacia. В результате столкновения никто не пострадал.

Органы правопорядка устанавливают виновника случившегося. Ему грозит штраф в размере 1500 леев, а также 6 штрафных баллов, пишет aif.md





