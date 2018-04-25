Сильвия Раду: Вчера я не смогла никого уволить, кому-то повезло

И.о. мэра, объявившая о приостановлении работы в примэрии на время избирательной кампании, сказала, что в свой последний рабочий день не смогла никого уволить, пишет agora.md.

- Не успела вчера никого уволить, несмотря на то, что такой список был, - сказала, улыбаясь, Сильвия Раду. - Думаю, кому-то повезло. Agora.md уточняет, что за почти 7 месяцев в примэрии Сильвия Раду сменило руководство нескольких подразделений.

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