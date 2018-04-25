Обыски в Гагаузии по делу о незаконном обороте наркотиков

Целый бандитский арсенал нашли прокуроры во время обысков в Гагаузии. Обыски проходили в рамках дела о преступной группировке, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, органами правопорядка была зарегистрирована деятельность преступной группировки, локализующейся на юге страны.

В связи с этим был инициирован ряд обысков в разных населённых пунктах Гагаузии. В ходе проверок прокуроры обнаружили оружие различных видов в количестве 6 единиц, а также более 500 патронов разного калибра и деньги на сумму более 34 тысяч леев.





На данный момент прокуроры проверяют законность хранения оружия и боеприпасов, а также вероятность использования боеприпасов в преступной деятельности. Стоит отметить, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов законодательство Республики Молдова предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 7 лет.





