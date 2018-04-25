У молдавского фотографа, в которого стреляли шесть раз, в больнице украли 12 тысяч евро

Гражданин Молдовы, который около двух недель назад был госпитализирован с ранениями в Бистрице после выяснения отношений с другом, выписан из больницы.

Чувствует он себя лучше, но теперь у него возникла другая проблема - в отделении, где он проходил лечение, его обокрали, унесли приличную сумму, 12 тысяч евро.

На выходе из больницы 31-летний фотограф пытался пообщаться с прессой, но не зная ни румынского ни английского, у него это не особо получилось.

Вадим Малоголовенко последние годы жил с семьей в Одессе, где работал фотографом.Он не захотел объяснять, что он делал вы румынском селе Чепарь.

Полиция установила, что он вместе с обвиняемым,к оторый позже выпустил в него 6 пуль, занимался контрабандой сигарет. Они возвращались в Молдову из Венгрии.

В какой-то момент, агрессор заявил, что ему нужно встретитсья со знакомым в румынском уезде Бистрица, они осталновились на выездже из села Чепарь, возле недостроенного дома, куда они и зашли.



"Выходя из машины, обвиняемый взял с собой оружие с глушителем, и когда пострадавший вошел в здание, обвиняемый начал в него стрелять", заявила прокурор, Румыния, Анжела Сынжёрзан.



Малоголовенко удалось убежать. Его обнаружил сельчанин, возвращавшийся с поля. Фотографа доставили в больницу с шестью пулевыми ранениями спины, шеи и рук.

Но и тут ему не было покоя. У него украли 12 тысяч евро. Когда он поступил в отделение, он сдал на хранение эту сумму, когда его выписывали, деньги исчезли.

Предполается, что украли деньги санитар, сотрудница регистратуры и дежурная по отделению.



"Он пожаловался, что это произошло, когда он добрался до скорой. Когда он поступил с ранениями , сказал, что у него есть большая сумма денег . Не могу сказать больше, я лично денег не видел", сообщил глава уездной больницы скорой помощи, Бистрица, Габриэл Лазаний.

Между тем, 40-летний обвиняемый задержан на 30 суток полицией. По данным правоохранительных органов, во время его задержания он схватился за пистолет, но передумал. Он обвиняется в покушении на убийство, несоблюдение режима ношения оружия.

Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы. Обвиняемый свою вину не признает.