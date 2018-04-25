В Таиланде вор из-за мук совести вернул историческому парку древний кирпич

Дирекция исторического парка Аюттхайя в Таиланде получила по почте кирпич XVII века, украденный из одного из древних буддийских храмов, сообщает интернет-версия газеты Nation.

В посылке к кирпичу прилагались свечи и палочки благовоний, предназначенные для буддийской церемонии, а также письмо, в котором похититель кирпича раскаивался в краже. Церемонией он хотел загладить вину перед историческим храмом и попросил сотрудников музея совершить ее за него, пишет РИА Новости

"Я взял с собой этот кирпич после посещения храма Ват Чайяваттханарам и увез домой. Сразу после этого я почувствовал себя плохо и заболел без всяких причин. Поэтому я посылаю этот кирпич вам, чтобы вернуть его на место. Прошу меня простить за совершенное, так как я сделал это по незнанию", — говорится в письме вора, которое цитирует газета.

Буддийский храм Ват Чайяваттханарам построили в городе Аюттхайя, тогдашней столице королевства Сиам (ныне Таиланд), в 1630 году. После того как Аюттхайю в конце XVIII века разгромили бирманские войска, столицу перенесли в Бангкок, а старый город долгое время пустовал. Археологические раскопки и реставрационные работы там начались уже в XX веке, однако храм Ват Чайяваттханарам, хорошо сохранившийся до наших дней, не реставрировали, так что кирпичам, из которых он построен, около 400 лет.



