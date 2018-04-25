В октябре прошлого года в "Укроборонпроме" сообщили, что завод в Николаеве остановился, его счета арестованы, а задолженность по заработной плате превысила 58 миллионов гривен. В декабре премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал отставки гендиректора "Укроборонпрома" Романа Романова. В ответ на это Романов пояснил, что причиной задолженности по выплате зарплаты на заводе является "отсутствие заказов и расходование ресурсов на содержание недостроенного крейсера "Украина", проект которого был заморожен из-за отсутствия финансирования.