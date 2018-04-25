Великобритания в годовщину кровавого теракта в Манчестере 22 мая минутой молчания почтит память погибших, говорится в сообщении министерства культуры страны.
"Минута молчания пройдет в правительственных зданиях страны, другие организации могут последовать этому примеру", — говорится в сообщении минкультуры.
Как сообщает РИА Новости, минута молчания состоится в 14.30 (16.30 млд).
В прошлом году в Великобритании произошло пять терактов, самым кровавым из них был манчестерский.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День придаст решимости Вашим действиям. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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ЛЕВ
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Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
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Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
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Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
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telegraph.md