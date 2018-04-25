В Китае конфисковали 600 компьютеров для майнинга биткоинов

Полиция города Тяньцзинь на северо-востоке Китая конфисковала 600 компьютеров для майнинга биткоинов после того, как местная электросеть сообщила о подозрительно высоком уровне потребления электричества, передает агентство Синьхуа.

Полицейские также изъяли шесть мощных кондиционеров. Отмечается, что для города это крупнейший случай кражи электроэнергии за последние годы. Одного подозреваемого задержали, в отношении еще пяти человек ведется расследование.

Предприятие, поставляющее в город электричество, в последнее время выявило внезапные скачки в сети и значительные потери энергии в одной из линий. Чаще всего такое явление свидетельствует о повышении нагрузки на линию.

В результате расследования удалось выяснить, что у одного из потребителей был замкнут счетчик в распределительной коробке. Как отметили в полиции, этот метод чаще всего используют мошенники, чтобы не платить за электричество, пишет РИА Новости

Майнинг биткоинов требует больших энергозатрат: по данным полиции, чтобы обеспечить необходимой электроэнергией конфискованные 600 компьютеров, необходимо было бы платить сотни тысяч юаней в месяц.







