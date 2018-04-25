Красноярский дебошир вырвался из рук полицейских и упал с 10 этажа

Красноярским полицейским не удалось спасти 27-летнего местного жителя, который устроил дебош в квартире соседки, а затем, убегая от стражей порядка, сорвался с балкона 10 этажа. Очевидцы сняли на видео последние минуты жизни мужчины.

Трагедия произошла днем 25 апреля в доме №115 по улице Алексеева. По данным регионального управления СКР, находившийся в возбужденном состоянии мужчина поскандалил с соседкой на лестничной клетке.

Вышедшая на шум еще одна жительница многоэтажки попыталась вмешаться в конфликт, но тут терпение дебошира лопнуло: оттолкнув женщину, он забежал в ее квартиру и устроил там настоящий погром. Когда на место прибыли полицейские, буян разбил стекла и укрылся от них на балконе.

Бежать было некуда, но мужчина все же перемахнул через ограждение и повис на перилах. Когда же полицейские схватили его за руки и попытались затащить обратно на балкон, он принялся извиваться и вырываться.

"Никогда!" — таково было последнее слово 27-летнего красноярца, рухнувшего с 10 этажа на асфальт. Когда на место приехали медики, спасать было уже некого — от полученных травм он скончался, пишет vesti.ru

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи.