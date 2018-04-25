Китаец Сюй Чао (Xu Chao) попал за решетку за поджог киоска, продающего лотерейные билеты. Об этом сообщило издание South China Morning Post.
За семь лет 41-летний житель Шанхая потратил больше шести миллионов юаней (около 59 миллионов рублей) на лотерейные билеты. Каждый раз мужчина тратил не меньше 20 тысяч юаней (196,3 тысячи рублей). Ради покупки билетов китаец продал свой дом и все три дома своих родителей. Также Чао брал в долг у родственников, друзей и ростовщиков. Из-за игровой зависимости от него ушла жена.
Около четырех лет назад Чао сорвал куш в миллион юаней (9,8 миллиона рублей) — это стало самым большим его выигрышем. Однако он не стал никому рассказывать об этом и потратил все деньги на покупку билетов.
В октябре 2017 года он потерял работу и попытался взять в долг у продавца лотерейного киоска, чтобы купить новые билеты. Однако тот отказал ему, сославшись на старые долги. Тогда Чао облил киоск алкоголем и поджег его, пишет lenta.ru.
В суде мужчина признался, что собирался покончить с собой и поэтому не убегал с места происшествия. Его приговорили к четырем годам заключения.
Комментарии
- Неизвестный мужчина похитил ребенка с детской площадки
- Застрявший в сливе бассейна мальчик более 9 минут провел под водой. Видео
- Красноярский дебошир вырвался из рук полицейских и упал с 10 этажа
- В Китае конфисковали 600 компьютеров для майнинга биткоинов
- В Таиланде вор из-за мук совести вернул историческому парку древний кирпич
- В России несовершеннолетний убил пенсионера за отказ дать прикурить
- Совершивший наезд на пешеходов в Торонто оставил странное сообщение в Facebook
- В США жираф сбежал из зоопарка
- Китайские крестьяне копали коренья и нашли 400 килограммов древних монет
- Разработчика Новичка сбила машина
- Эмму Уотсон попытались заманить в сексуальное рабство
- В России горит более 80 тысяч гектаров леса
- Китаец проиграл миллионы в лотерею и сжег киоск с билетами
- Неизвестный мужчина похитил ребенка с детской площадки
- Застрявший в сливе бассейна мальчик более 9 минут провел под водой. Видео
- Парень выжил после укуса акулы, гремучей змеи и нападения медведя
- Сильвия Раду зарегистрирована в качестве независимого кандидата на пост мэра столицы
- Facebook впервые сообщил нормы удаления постов
- СМИ: Amazon приступила к созданию домашних роботов
- Искусственный интеллект научили восстанавливать фото
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День придаст решимости Вашим действиям. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День в целом благоприятен. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет отмечен высокой активностью. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md