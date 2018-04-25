РАК (22 июня - 23 июля)

День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.

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