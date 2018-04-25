Ежегодно 2500 бизнесменов из Молдовы будут проходить обучение по развитию предпринимательских навыков

Ежегодно 2500 предпринимателей, в том числе 200 мигрантов или их родственников первой степени родства, будут проходить обучение по развитию предпринимательских навыков.Это предусмотрено в Плане действий на 2018-2020 годы по внедрению Стратегии развития МСП.

«Это важный проект, поскольку, по статистике, число малых и средних предприятий в Республике Молдова составляет 98,7% от общего числа предприятий, и они предоставляют рабочие места более чем 61% от общего числа работников в нашей стране», - подчеркнул премьер Павел Филип.

Государство будет обучать экономических агентов тому, как найти внешних деловых партнеров и увеличить количество предпринимателей, информированных о законодательной базе, регулирующей деятельность МСП.

Правительство также будет оказывать поддержку женщинам-предпринимателям. Так, каждый год 100 созданных женщинами предприятий будут получать малые гранты, и еще десять предприятий с экспортным потенциалом - большие инвестиционные гранты. Эти действия позволят создавать 200 рабочих мест в год, сообщает МОЛДПРЕС.

Предприниматели также будут пользоваться финансовыми гарантиями для создания и развития бизнеса. В этом году МСП получат доступ к 197 финансовым гарантиям.



План действий также предусматривает включение в программу лицейского образования темы «зеленой экономики». Кроме того, будет разработан документ о политике развития экосистемы для цифровых инноваций и поддержки стартапов.