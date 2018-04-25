Молдова и Турция заинтересованны в развитии двусторонних отношений во всех областях

Молдавско-турецкие отношения находятся в восходящей тенденции развития, как в политическом, так и в коммерческом, экономическом, социальном и культурном плане, однако существует достаточный потенциал для их расширения и углубления во всех областях. Выводы были сделаны министрами иностранных дел Молдовы и Турции Тудором Ульяновским и Мевлютом Чавушоглу на встрече в Нью-Йорке, где министры обеих стран участвуют в работе Генассамблеи ООН по вопросам устойчивого развития, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу МИДЕИ.

В ходе встречи Тудор Ульяновски и Мевлют Чавушоглу рассмотрели прекрасные отношения молдавско-турецкого сотрудничества, отметив общий интерес к развитию в различных областях, как в двустороннем, так и многостороннем плане. В этой связи министры отметили, что важным шагом в этом направлении являются также межминистерские политические консультации на уровне государственных секретарей, которые прошли в Анкаре 23-24 апреля нынешнего года.

Ссылаясь на вопросы расширения двусторонних отношений, министры Ульяновски и Чавушоглу выразили готовность обеих сторон активизировать их путем осуществления действий в обеих странах. В данном контексте, собеседники подчеркнули ряд мероприятий, запланированных на 2018 г., особенно отметив официальный визит в нашу страну президента Турецкой Республики Реджепа Тайип Эрдогана, в рамках которого было предложено подписать Декларацию об установлении стратегического партнерства между Молдовой и Турцией.

Чиновники подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии экономических отношений, учитывая преимущества, которые предоставляет Соглашение о свободной торговле между двумя странами, вступившее в силу 1 ноября 2016 года. По мнению министров, данный документ предоставляет возможности бизнес-среде из обеих стран для установления взаимовыгодных партнерских отношений, инициации инвестиционных процессов, а также способствует продвижению продуктов и услуг на рынках других регионов мира. Министр Ульяновски, в частности, поблагодарил турецкое правительство за техническую и финансовую помощь, предоставленную Молдове через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA).

В ходе диалога, министры иностранных дел обменялись мнениями по региональной и международной безопасности, обсудив последние события в некоторых регионах, представив также видения молдавского и турецкого правительств о путях решения существующих конфликтов, в том числе затяжных.

Министр Тудор Ульяновски повторил приглашение, адресованное своему турецкому коллеге, посетить с официальным визитом Республику Молдова.